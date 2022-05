Auto knalt tegen bus op A1 en rijdt door

Dode karpers in Vriezen­veen, maar de waterkwali­teit is in heel Twente nog goed: ‘Nog nergens blauwalg’

VRIEZENVEEN - De dode karpers dreven vorige week aan het oppervlakte bij de vijver op sportpark Het Midden in Vriezenveen. De dieren zijn inmiddels geruimd, maar hoe de vissterfte is ontstaan, is bij Waterschap Vechtstromen nog een raadsel. Met de waterkwaliteit staat het er niet alleen hier, maar in heel Twente goed voor.

17 mei