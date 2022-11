Bieb Almelo grijpt naast landelijke prijs

Azc-cri­sis in Tubbergen houdt aan, bestuurs­lid Beate Visser van Keerpunt22 vertrekt: ‘Partij waait met alle winden mee’

HARBRINKHOEK/ALBERGEN - Opnieuw tegenslag voor lokale partij Keerpunt22 in Tubbergen. Onderneemster Beate Visser stapt per direct op, uit onvrede over de koers die de partij vaart rond de komst van het azc in Albergen. En ze is niet de enige.

31 oktober