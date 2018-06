Boete voor DETO vanwege schenken bier onwaarschijnlijk

Gasleidin­gen doorge­knipt bij woningin­braak in Almelo

16:46 ALMELO – De leidingen in de woning in de Rietstraat waar maandag een gaslek ontstond, blijken te zijn doorgeknipt. Dat meldt de politie. Onderzoek wees uit dat er in de woning is ingebroken. De inbrekers hebben onder meer een aantal gasleidingen doorgeknipt.