Kun je ontslagen worden na racistische opmerking op Facebook? ‘Als je privé de grens overschrijdt heeft dat gevolgen voor je baan’

„Voor zo iemand is in mijn bedrijf nooit meer een werkplek. We leven hier, en werken op basis van respect. Daarom neem ik nu de verantwoordelijkheid en trek de lijn,” zei de eigenaar van autobedrijf De Buitenhaven resoluut. De garagehouder ontsloeg de medewerker op staande voet.



Hij heeft geen plaats meer in zijn bedrijf voor de medewerker die op Facebook schreef ‘hij had er veel meer onder de auto moeten hebben’ als reactie op de dood van een 14-jarige jongen. De jongen kwam om het leven bij rellen in de Franse stad Montpellier. Of het ontslag stand houdt bij de kantonrechter is nog de vraag.