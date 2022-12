Brandweer zet hoogwerker in bij schoorsteenbrand in Almelo

nieuwsupdate De vandalen die zes dode reeën op hun geweten hebben moeten zich schamen, maar dat geldt deze week ook voor Twenterand

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over een inmiddels gênante padelkwestie, dode reeën na vandalisme, een tiran in Vriezenveen en een middagje met een wereldkampioen in de kroeg.

10 december