Conservatieve politicus uit Albergen, altijd op de bres voor Twentse tradities, is nu jeugdprins Stijn I

Hesselink maakt zich als statenlid voor de fractie van de Onafhankelijke Conservatieve Liberalen recent nog druk over de mogelijke aantasting van traditionele feesten zoals het paasvuur. Ook voor de mede op zijn initiatief opgerichte lokale politieke partij Keerpunt22 trekt Hesselink de gemeenteraad van Tubbergen onmiddellijk aan de bel als gebruiken en gewoonten in Twente in de knel dreigen te raken.

In de olie

Daar buiten werkt hij in de olie: als junior accountmanager export bij Kroon-Oil in Almelo. Carnaval is zo'n cultuur-historische festiviteit waar Hesselink zich nauw mee verbonden voelt. Hij maakt zich bijvoorbeeld verdienstelijk als secretaris van de jeugdcarnavalsvereniging die hem nu heeft gevraagd zich als jeugdprins te profileren. Nou ja nu is wat overdreven. Hij zou al veel eerder die taak op zich nemen, maar door corona heeft hij even geduld moeten betrachten. Even als zijn sik Mart Koopmans, in het dagelijks leven bakker bij Bakkerij De Kraai in Geesteren.