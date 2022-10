Crisisopvang asielzoekers in Almelo komt naast brandweerkazerne aan Brugstraat

ALMELO - De crisisopvang van maximaal 60 asielzoekers in Almelo komt niet in het beoogde RMD-gebouw aan de Haven Noordzijde maar in het voormalige Menzis-pand aan de Brugstraat 2. Dit gebouw is nu nog als tijdelijk onderkomen in gebruik door de brandweer, die in november de naastgelegen nieuwe kazerne in gebruik neemt.

Het RMD-gebouw is bij nader inzien vanwege asbestproblematiek op korte termijn niet gebruiksklaar te maken voor asielopvang.Het pand aan de Brugstraat, waar in het verleden zorgverzekeraar Menzis kantoor hield, biedt volgens de gemeente een goed alternatief als noodvoorziening voor asielzoekers.

Opvang tot uiterlijk 1 april

Die opvangperiode duurt tot uiterlijk 1 april 2023. Almelo heeft dit jaar al noodopvang voor 30 asielzoekers verzorgd in de oude brandweerdependance aan de Vriezenveenseweg. Die opvang stopte per 1 oktober.

De aanleiding voor de noodopvang is de hoge druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarom gaf het Rijk eerder al alle veiligheidsregio’s in Nederland de opdracht extra vluchtelingen op te vangen. Almelo heeft binnen de Veiligheidsregio Twente aangegeven zich in te zetten voor de tijdelijke opvang van 60 asielzoekers.

Brandweer naar nieuwbouw

De gemeente gaat het pand aan de Brugstraat huren. Omdat het gebouw in gebruik is als tijdelijk onderkomen van de brandweer zijn er al slaap- en sanitaire voorzieningen aanwezig. Zodra de brandweer half november de nieuwe kazerne in gebruik neemt, wordt het complex zo snel mogelijk verder gereed gemaakt voor de crisisopvang. Naar verwachting arriveren eind november de eerste vluchtelingen. De groep vluchtelingen die straks onderdak vindt aan de Brugstraat zal voornamelijk bestaan uit mannen uit verschillende landen.

Begeleiding en beveiliging

De gemeente gaat er alles aan doen om eventuele overlast te voorkomen. Er zijn 24 uur per dag medewerkers voor begeleiding en beveiliging aanwezig op de lokatie. „Als de asielzoekers in de opvang aankomen, krijgen zij uitleg over de huisregels en de regels in Nederland, zoals die voor iedereen gelden. De gemeente wil op deze manier de opvang zo goed en veilig mogelijk laten verlopen. Voor zowel de bewoners als omwonenden en ondernemers in de buurt”, aldus de gemeente.

Bewoners en ondernemers in de directe omgeving van de noodopvanglocatie zijn per brief geïnformeerd. Tegen het besluit voor de crisisnoodopvanglocatie is geen bezwaar mogelijk, benadrukt het college. Het gaat om afspraken van het Rijk, gemeenten en Veiligheidsregio’s om het COA te helpen.