De nieuwe voorzetwoeler van Evers: het is een Almelose innovatie, maar wat kan zo'n ding eigenlijk?

ALMELO - Het zou een mooi woord voor scrabble kunnen zijn: voorzetwoeler. Of beter nog: de Evers Breton XL voorzetwoeler. Het is een Almelose innovatie, maar wat kan zo'n apparaat eigenlijk?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, je hebt er als particulier niks aan. Tenzij je een grote trekker hebt, veel land en verlegen zit om een apparaat dat de grond om kan woelen.

Want dat is wat deze machine van Evers Agro doet. Het is een soort megagrote vork die de grond tot meer dan een halve meter diep los maakt. Achter die woeler kun je andere apparaten koppelen, die weer andere dingen met de grond doen. In één beweging klaar met alles. Ideaal.

Wereldwijd

Je zou zeggen, wie koopt zoiets nog in Nederland? Het is crisis in de landbouw en boeren zijn voorzichtig met investeren. Maar dat valt mee, laten ze bij Evers Agro weten. Het bedrijf met ruim vijftig werknemers, levert al ruim zestig jaar machines naar bedrijven over de hele wereld. Want overal wonen boeren, en overal moet grond worden omgewoeld.

De voorzetwoeler en die andere machines zijn dus wereldhandel. Vanuit Almelo gaan de rode apparaten de wereld over. En dat gaat best goed, laten ze bij Evers Agro weten. Ja, de boeren in Nederland staan onder druk, maar de wereldwijde handel loopt lekker door. Heel veel last hebben ze er tot nu toe nog niet van. En dat is goed nieuws voor het Almelose bedrijf.

Innovatie gaat door

Blijft over de vraag wàt er dan zo nieuw is aan de voorzetwoeler Breton XL. Nou, hij is onder meer iets korter geworden. De brede vork ligt nu dichter achter de trekker. Dat is handig omdat er meestal nog andere machines achter worden gehangen. Ook zijn er verbeterde hefarmen.

Ondanks dat de boeren in Nederland het niet makkelijk hebben, gaat de innovatie bij het Almelose Evers Agro dus gewoon door. Het bedrijf heeft zelfs extra personeel nodig. Wie een baan zoekt als after sales servicemonteur, monteur afmontage, samensteller/lasser of magazijnmedewerker, kan contact opnemen via info@eversagro.nl.