Dochter van Almelose wint Holland’s Got Talent: ‘Zo gaaf’

Tbs met dwangver­ple­ging voor Almelose brandstich­ter (22): man ging luidkeels zingend het ziekenhuis in

ALMELO - De kans dat de 22-jarige M. uit Almelo opnieuw voor levensgevaarlijke situaties zorgt is zo groot, dat hij zo snel mogelijk geplaatst moet worden in een tbs-kliniek. Dat is de conclusie van de rechtbank in de strafzaak tegen M., die afgelopen april zijn flat aan de Rembrandtlaan in Almelo in brand stak. M. raakte zelf zwaargewond omdat hij van vier verdiepingen hoog naar beneden sprong.

28 oktober