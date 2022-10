Een enorme afvalberg in Almelo: misschien moeten we eens iets vastlijmen in het stadhuis

Met foto's Het spookt in Vroomshoop: Veel ‘vreemde types’ door de straten tijdens Halloween-feest

VROOMSHOOP - Vroomshoop was zaterdagavond voor even een spookdorp. Niet omdat het er uitgestorven was, maar omdat er nogal ‘veel vreemde types’ door de straten liepen. Dankzij Halloween Vroomshoop.

