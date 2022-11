En wéér crasht er een busje in deze Almelose tunnel: wat gaat hier om de haverklap mis?

ALMELO - ‘Busje rijdt zich vast in spoorviaduct Schuilenburglaan’. Deze week was het weer zover, op deze opmerkelijke ongeluksplek in Almelo. De tweede keer in een maand, de vijfde keer in enkele jaren. Er vallen zelden gewonden. Maar schrik, schade en overlast zijn altijd groot. Wat is er mis met deze Almelose tunnel? En wat doen de onfortuinlijke bestuurders fout?