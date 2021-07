Factcheck: 14-jarige Justin uit Westerhaar is straks (bijna zeker) Nederlands jongste eerste elftalspeler

Video Drukte bij overdekte attractie­par­ken in Twente: ‘Van mij mag het nog wel even blijven regenen!’

1 juli ALMELO/HENGELO/ENSCHEDE - Yes, het regent! Tenminste, zo denken ze er bij de overdekte attractieparken in Twente over. Nu er minder beperkingen gelden én het nat en fris is voor de tijd van het jaar, zijn zij de grote winnaars in de vrijetijdsbranche. „Die maximale bezettingsgraad gaan we wellicht nog halen.”