Flinke brand in Kloosterhaar: korps uit Vroomshoop moet te hulp schieten om groter leed te voorkomen

Hengeloër schreef tweede boek over Tachtigja­ri­ge Oorlog in Twente: ‘Hier is misschien nog wel meer gebeurd dan elders’

HENGELO/ALMELO - Hengeloër Aart de Goede (73) schreef onder zijn auteursnaam Aart André een tweede boek over het zestiende-eeuwse Twente, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Na ‘Een waanzinnige reis’ waarin de hoofdpersoon door een merkwaardig toeval in die periode belandt, is er nu ‘Het verraad in de burcht Almelo.’

28 december