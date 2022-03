Football Memories: Ouderen kunnen bij Heracles Almelo herinneringen ophalen

ALMELO - De voetbalclub Heracles houdt samen met de Stichting Informele Zorg Twente één keer per maand een dag voor ouderen en hun mantelzorgers. Om oude clubherinneringen op te halen. De eerste van deze Football Memories is op 12 april. Vijf vragen daarover aan Joyce Voorhuis, consulent van de Stichting Informele Zorg Twente.

Hoe oud moet je zijn voor Football Memories?

„70 jaar of ouder. Het is echt bedoeld voor senioren. De vereenzaming is een probleem onder hen. Niet alleen onder alleenstaanden overigens. En licht dementerende ouderen zijn evenzeer van harte welkom.”

Het langetermijngeheugen kan immers nog goed zijn bij mensen met beginnende dementie, of niet?

„Bij Football Memories gaat het erom met elkaar oude herinneringen op te halen. We weten uit ervaring dat ouderen daar van kunnen opleven. Het is een leuke manier om de eenzaamheid te doorbreken en het is gewoon een fijn uitje voor de mantelzorger, want die heeft dat ook nodig.”

Waarom juist voetbalherinneringen bij Heracles ophalen?

„Voetbal doet het altijd goed. En Heracles bestaat lang genoeg om met ouderen in de historie van de club te duiken. We merken het ook aan de reacties. We zijn nog niet zo lang geleden naar buiten gekomen met Football Memories en de ondergrens van het aantal deelnemers was al snel bereikt. We zien het vooralsnog als een probeersel, een pilot. We moeten hier zelf ook nog onze weg in vinden.”

Hoe kwam Heracles bij de Stichting Informele Zorg Twente terecht?

„We doen als organisatie ook veel voor jonge mantelzorgers en houden voor die doelgroep activiteiten met Heracles. Zo gaan we bijvoorbeeld met jonge mantelzorgers naar een voetbalwedstrijd. Heracles benaderde ons opnieuw. Football Memories is een landelijk initiatief, ontstaan bij de voetbalvereniging Willem II in Tilburg en is vervolgens opgepakt door meerdere clubs in het profvoetbal, waaronder Heracles.”

De aftrap van Football Memories in Almelo is op 12 april. Er al klaar voor?

„Bijna. We hebben nog een paar trainingen voor begeleiders op het gebied van omgaan met dementie te gaan en dan kan het wat ons betreft op 12 april beginnen. We beginnen met één bijeenkomst in de maand in het Heraclesstadion in Almelo.”

Aanmelden voor Football Memories kan telefonisch (06 - 34229589) of per e-mail: j.voorhuis@siztwente.nl