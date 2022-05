Gedenkwaardige dag voor Armeniërs: ‘We doen mee in Almelo met dit nieuwe gebouw’

De eerste Armeniërs arriveren al ruim een halve eeuw geleden in Almelo, als gastarbeiders in de textielindustrie. Een aanzienlijke toeloop van vluchtelingen ontstaat vanaf de jaren 80. Inmiddels telt de stad de grootste groep Armeense ingezetenen van heel het land, bestaand uit tussen de 6.000 en 7.000 personen. In Almelo is ook een van drie Armeense kerken van Nederland gehuisvest.

Homenetmen Almelo gaat in 1996 van start. Voorzitter Minas Arseenian legt uit waarom destijds gekozen werd voor een eigen scouting- en sportorganisatie. „Het doel was altijd om Armeense jongeren te helpen met het integratieproces in Nederland. Tegelijkertijd wilden we ervoor zorgen dat zij de Armeense identiteit behouden. Hierdoor kunnen zij uitgroeien tot voorbeeldige Armeniërs en goede Nederlandse burgers”, gaf hij aan.

Samenwerken met anderen uit samenleving

Voorzitter Onik Gelici van de lokale Armeense Apostolische kerk speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van het nieuwe onderkomen aan de Burgemeester Schneiderssingel. Hij ontvangt daarvoor een onderscheiding van de wereldwijd actieve Homenetmen. „Onze aanwezigheid in Almelo al meer dan vijftig jaar wordt vandaag bekroond met de opening van dit gebouw”, zegt hij. „Dit kan alleen omdat wij als Armeense gemeenschap samenwerken met anderen uit de samenleving. Het bevestigt dat Armeniërs meedoen in Almelo en Nederland.”

De samensmelting van de Almelose Armeniërs met de overige bevolkingsgroepen is nog niet voltooid, meent Gelici. „Dit nieuwe onderdak is slechts het begin. Nadat Homenetmen 26 jaar lang noodgedwongen gebruik moest maken van andere gebouwen en locaties, heeft het nu een eigen pand. Dat voelt alsof we vanuit de hoogste amateurvoetbalafdeling zijn gepromoveerd naar de Keuken Kampioendivisie. We moeten nu zorgen dat we Homenetmen in Almelo naar de eredivisie kunnen brengen. Dat is onze grootste droom.”

Gelici noemt het belangrijk dat de Armeense jeugd sport en scouting beoefent. „Juist in deze tijd waarin veel jongeren volledig in beslag worden genomen door internet en sociale media. De menselijke waarden en contacten zijn van grote betekenis. Anders krijg je een generatie van digitale robots, dat moet je niet hebben. Homenetmen kan een gewichtige inbreng hebben om dat te voorkomen.”

Voorzitter Arseenian van de Homenetmen Almelo erkent dat. „Kleintjes van drie jaar komen hier al een kijkje nemen. Zo groeit langzaam bij hen het besef dat sport en spel goed voor hen zijn. We brengen ze ook discipline bij. Hier wordt nog gewoon gemarcheerd door de scouts. Dat zag je daarnet bij hun binnenkomst. Andere scoutingclubs doen dat niet meer, omdat het volgens hen te veel op een militaire training lijkt. Maar de hier aanwezige Menno van der Kwast van Scouting Nederland bekende tegen mij dat mij dat hij er gelukkig van werd.”

Flinke uitbreiding van activiteiten

Hij verwacht dat de activiteiten van de Almelose Homenetmen - 150 leden, 70 scouts - flink uitgebreid worden. „We hebben nu immers de ruimte.”

Zo zijn er buitenactiviteiten mogelijk, iets waar de scouts toch om bekend staan. Arseenian: „We kunnen ons gebouw ook verhuren aan de andere clubs en organisaties. Dat is nodig, we hebben immers een hypotheek af te lossen.

De inzegening van het nieuwe Homenetmen-gebouw door de aartsbisschop van de Armeens Apostolische kerk.

De allerjongste scouts betreden het gebouw van Homenetmen Almelo.

Het rood-wit-blauw wordt gehesen bij de plechtigheid.

De scouts verzamelen zich buiten voor de officiële opening van hun nieuwe onderkomen.