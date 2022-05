Geheimzinnig genootschap in Almelo zet deur avond op een kier: ‘Hier vinden we kennis en rust’

5 vragen aanALMELO - Vrijmetselaars? Klinkt bekend. Odd Fellows? Doet niet direct een belletje rinkelen. Toch is er een groep heren met die naam in Almelo. Die ook met de deur dicht samenkomt, ritualen uitvoert en met elkaar praat om het leven te ontrafelen. Om het verwarrender te maken; dat doen ze in de Vrijmetselaarsloge aan de Hofstraat. Voorzitter Simon Boelens legt het verschil uit.

1. Dat zijn nogal wat overeenkomsten.

„De Vrijmetselaars en de Odd Fellows zijn ongeveer in dezelfde tijd ontstaan. Bij de Vrijmetselaars zag je in de 18e eeuw al gauw dat rijken en adel zich aansloten. Daar voelde de gewone man niet zoveel voor. Die werden geen lid van een gilde, maar vonden elkaar uiteindelijk wel. Zo ontstond de Odd Fellows, wat zoiets betekent als vreemde of andere kerels. Dat zie je bij ons nog steeds. We zijn een gemêleerd gezelschap uit alle lagen van de bevolking. ”

2. Wat doen jullie precies?

„We komen de eerste en derde dinsdag van de maand bijeen in de vrijmetselaarsloge, om daar met elkaar van gedachten te wisselen over diepgaande onderwerpen. Het is voor ons ook een moment van bezinning. Daarom maken wij ook gebruik van de werkplaats of tempel van de Vrijmetselaars. Die noemen wij bezinningsruimte. Daar kunnen we onze accu opladen.”

3. Wat heeft het u gebracht?

„Kennis, vriendschap, maatschappelijke betrokkenheid, heel veel. En een plek waar we in vertrouwelijkheid alles kunnen bespreken. Al is het wel opener dan vroeger. Toen moest je echt gevraagd worden. Ik ben zelf wel ouderwets gevraagd. Het toeval wilde dat mijn grootvader ook lid was. Dat gaf voor mij de doorslag.”

4. Er komt een open avond aan.

„Dinsdagavond om precies te zijn, van 19.00 tot 21.30 uur staat de deur open en kunnen geïnteresseerden een open zitting bijwonen. We doen wat we altijd doen. Praten en leren. Maar dit keer geven we ook informatie over wat we precies doen.”

5. Vinden jullie nieuwe leden belangrijk?

„Nieuwe aanwas is altijd goed, al gaat het niet over een getal. We zijn nu met tien mannen. In Hengelo en Enschede zitten ook loges, waaronder een gemengde. Als een nieuw lid toetreedt, zijn dat bijzondere gelegenheden, waarbij we ook in kostuum gekleed gaan.”