Gemeente Almelo wil monumentaal Hofkeshuis kopen, als ‘droomplek’ voor Stedelijk Museum

ALMELO - De gemeente Almelo is van plan om het monumentale Hofkeshuis aan de Grotestraat te kopen, om er vervolgens het Stedelijk Museum in onder te brengen. Het museum zelf wil niets liever.

Het historische pand uit de achttiende eeuw, dat geruime tijd leeg staat, is eigendom van de familie Niers, die er in het verleden een schoenenzaak runde. Daarna zat er nog een tijdje een fietsenzaak in.

Het gemeentebestuur wil met de eigenaar onderhandelen. „We bekijken of we het Hofkeshuis kunnen kopen en verhuren aan het Stadsmuseum”, aldus wethouder Jan Martin van Rees (Lokaal Almelo Samen).

Uit jasje gegroeid aan Prinsenstraat

Het Stedelijk Museum is sinds jaar en dag gevestigd in een voormalige villa aan de Prinsenstraat 13. Op deze plek, aan de rand van het centrum, is het museum uit zijn jasje gegroeid. „Op de huidige locatie is het niet mogelijk om het aantal bezoekers omhoog te brengen”, motiveerde de wethouder de inspanning van het gemeentebestuur.

Met meer bezoekers kan het museum meer inkomsten genereren. Alleen op deze manier kan het Stedelijk, met één betaalde kracht, het hoofd boven water houden. Door bezuinigingen is de gemeentelijke subsidie de afgelopen jaren drastisch omlaag gegaan. Van 75.000 euro naar 29 mille per jaar, ondanks protesten van een hevig verontwaardigde groep vrijwilligers op de stoep van het stadhuis.

Geen toezeggingen

Nu Almelo beter bij kas zit, wil de gemeente het museum te hulp schieten. Met een betere huisvesting. VVD-raadslid Yvonne Bijenhof wilde weten of er toezeggingen aan het Stedelijk Museum zijn gedaan. Dat is niet het geval, antwoordde de wethouder. „We zijn aan het onderzoeken of het kan. Dat hangt ook af of we als gemeente van de provincie subsidie voor restauratie kunnen krijgen. Er zijn nog onzekerheden”, hield Van Rees de raad voor.

Midden in de stad

Wel hebben gemeente en museumbestuur verschillende keren met elkaar om tafel gezeten. Voor het Stedelijk Museum is het Hofkeshuis - op een prominente plek, midden in de stad - een droomloactie. Het Museum zou er de beschikking kunnen krijgen over circa 800 vierkante meter. Vier keer zoveel dan in het huidige pand aan de Prinsenstraat. Er is dan veel meer ruimte voor grotere, bijzondere exposities én educatie.

Het Hofkeshuis is rond 1775 gebouwd als woonhuis van textielfabrikant Egbert Hofkes. Een wand van de stijlkamer op de eerste verdieping is in 1778 door Andries Warmoes beschilderd in bruintinten. Afgebeeld is de triomftocht in Rome van de veldheer Quintus Fabius Maximus Cunctator, die met succes Hannibal had bestreden.