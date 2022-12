Gemeenteraad Tubbergen staat stil bij overlijden oud-wethouder Geerlings: groot hart voor minima en milieu

Geerlings was voor de PvdA Tubbergen gemeenteraadslid in de periode tussen 1978 en 1986. Vervolgens trad hij in 1986 als wethouder toe tot het college, een rol die hij vierde jaar met veel plezier invulde. Het was een primeur, want de PvdA had daarvoor nooit een wethouder gehad in Tubbergen. „Hij had onder meer het sociaal domein in zijn portefeuille”, aldus Hermans. „Hans Geerlings heeft zich destijds enorm ingezet voor minima. Ook was hij erg betrokken bij het behoud van natuur en milieu.”