Gevolgen voor klanten PostNL gering na enorme brand in Almelo

LIVE | OM eist zes jaar en tbs tegen Humphrey W., verdachte van doden Jarell Reinders in Almelo

ALMELO - Het Openbaar Ministerie eist zes jaar cel en tbs tegen Humphrey W. Hij wordt verdacht van het doden van Jarell Reinders in zijn woning aan de Sluitersveldssingel in Almelo vorig jaar januari. Afgelopen donderdag begon de rechtszaak, vandaag kwam het OM met een strafeis. Lees alles over deze zaak in het liveblog.

