Heracles over verbod op kunstgras: 'Absoluut niet waar'

ALMELO - Volgens Heracles Almelo is het onzin dat kunstgras in de Eredivisie vanaf het seizoen 2020-2021 verboden is. Algemeen directeur Rob Toussaint was vrijdagochtend hogelijk verbaasd toen hij dat nieuws las. „Het is absoluut niet waar.”

De Telegraaf meldde vrijdagochtend als eerste dat alle Eredivisiewedstrijden vanaf het seizoen 2020-2021 afgewerkt worden op natuurgras. Dat zou zijn afgesproken tijdens een bijeenkomst met het merendeel van de clubdirecteuren in Zürich. Het besluit moet woensdag bekrachtigd worden tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal.

De algemeen directeur van Heracles Almelo was vorige week, net als de andere clubdirecteuren in Zürich. Dat de knoop op die bijeenkomst zou zijn doorgehakt, ontkent Toussaint zeer stellig. „Het is niet eens besproken, laat staan besloten”, zegt de directeur.

„Ik denk dat iemand tendentieus wil zijn en het zo naar buiten heeft gebracht. Maar het is absoluut niet waar.” Datzelfde geldt voor de TV-gelden. „Ook daar is geen besluit over genomen. Het kunstgras is een onderdeel van de veranderagenda. Over enkele zaken is kort gesproken in Zurich. De stukken, die daarover gemaakt worden, heb ik nog niet gezien.”

KNVB