Heracles scoort met verlengen seizoenkaarten

Een spandoek in de tuin van Em­men-doel­man Telgenkamp in Wierden

16:59 WIERDEN - Dennis Telgenkamp gaf afgelopen najaar aan nog eenmaal hogerop te willen in het betaald voetbal. Keeper bij een club in de eredivisie of in het buitenland. Maar daarvoor hoeft de 31-jarige Wierdenaar niet eens naar een andere club, want met FC Emmen promoveerde hij het voorbije weekeinde naar de eredivisie.