Het is ‘bingo’ als Twenterand 35 garageboxen openbreekt: ‘Tonnen aan drugsgeld voorkomen’

Criminaliteit ‘de voet dwars gezeten’

Burgemeester Broekhuizen, die in het kader van de strijd tegen ondermijning de garageboxen liet openbreken, is in z’n nopjes met het resultaat. „Om criminaliteit de voet dwars te zitten controleren we regelmatig garageboxen", vertelt Broekhuizen. „Deze controleronde is in twee boxen materiaal aangetroffen, waarmee een hennepplantage kon worden gestart.”