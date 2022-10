Het verbouwde Noordik in Almelo is officieel open, en dat vieren ze met vuurwerk en drones

Almelo heeft burger jarenlang weten te ‘pleasen’ en heeft nu een serieus afvalpro­bleem

ALMELO/GROENLO - Het verschil is enorm: inwoners van Almelo produceren bijna 200 kilo restafval per persoon per jaar, die van Oost Gelre 39 kilo. Hoe kan dat? Doen de Almeloërs wat verkeerd? En wat zit er eigenlijk in die Achterhoekse trukendoos?

26 oktober