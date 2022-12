Hier kun je schaatsen in Almelo, Tubbergen en Twenterand

REGIO - Met deze winterse temperaturen begint het te kriebelen. Maar waar kun je schaatsen? Sommigen durven het aan op natuurijs, maar voor wie meer zekerheid wil kan terecht bij een van de vele ijsclubs in de regio.

Tubbergen

Op zaterdag moest IJsclub Albergen al rond het middaguur dicht omdat de kwaliteit van het ijs minder was geworden. Deze zondag is het ijs weer aangevroren en daarom goed genoeg voor een nieuwe schaatsdag. Vanwege de stijgende temperaturen is het onduidelijk tot wanneer.

De baan in het naburige Geesteren is niet geopend. Leden van ijsbaan Het Landriet kunnen alsnog terecht bij de baan Albergen aan de Weemselerweg 1.

Almelo

Je kunt natuurlijk schaatsen op de ijsbaan in het centrum van Almelo. Maar voor wie in de buitenlucht wil zijn kan terecht bij IJsbaan Almelo. Daar is een ijsdikte van 7,5 centimeter. Er kan tot vier uur geschaatst worden, meldt de club.

Twenterand

De baan in Vriezenveen bleef zaterdag nog gesloten, maar voor zondag is er groen licht. Dat meldt IJclub Vooruit. De baan is vanaf 11 uur open aan de Schout Doddestraat 46a.