Hulpactie supporters Heracles voor slachtoffers woningbrand Almelo

In een woning aan de Hortensiastraat woedde zaterdag een felle brand gewoed. Er raakten geen mensen of dieren gewond. Volgens Leon Veneman van supportersvereniging Vak’74 zijn echter wel vier kinderen de dupe geworden van de brand. ‘De 4 kinderen zijn broertjes en zusjes van een ‘74 lid van ons’, schrijft Veneman op Facebook.

Kleding

‘Door de brand is al hun kleding verloren gegaan. Door bepaalde omstandigheden krijgen deze mensen niets vergoed. Ook de kleding van de kids wordt helaas niet vergoed. Nu willen we de kids zo snel mogelijk helpen. We willen jullie vragen mochten jullie kleding over hebben zsm contact met ons op te nemen zodat de kids in ieder geval gered zijn met kleding en schoenen’, aldus de oproep van Veneman op FB.