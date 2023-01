Inval in Almelo draaide om ‘mogelijk aanwezig vuurwapen’, verdachte weer vrijgelaten door politie

De Veldkampsweg staat, na een reeks ernstige incidenten met gewonden vorig jaar, hoog op de urgentielijst van de politie. De straat verbindt de Rohofstraat met de Ambtstraat. Er staan enkele woningen en bedrijven maar er is verder weinig leven in dit gebied.

Zware veroordeling

De ernst van het incident van afgelopen vrijdag viel mee. De politie bevestigt dat er meerdere agenten in diverse eenheden ter plekke zijn geweest. Er zou sprake zijn van wapenbezit en mogelijk gebruik. „Er was een melding dat er een vuurwapen was gezien in de woning”, aldus politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer. „Daarom is de woning vrijdagavond gecontroleerd. Maar er is geen vuurwapen en niks verdachts aangetroffen”