Jeffrey Hinnen wordt penningmeester Heracles

Zijn opa was één van de oprichters van supportersvereniging Hart voor Heracles. Jeffrey Hinnen kan zich zijn tijd als klein jochie aan de Bornsestraat nog zo voor de geest halen. "Ik heb het nooit hardop geroepen, maar had altijd wel in gedachten: ooit in het bestuur van Heracles, dat zou heel gaaf zijn."

Sinds deze week is het zover. Hinnen is toegetreden tot de raad van commissarissen van de Almelose club en mag zich officieel bestuurslid financiële zaken noemen. Of, in de volksmond: penningmeester. "Uiteindelijk is het wat eerder dan verwacht gekomen", geeft de 44-jarige Almeloër toe. "Drie weken geleden werd ik gebeld door voorzitter Hans Bredewoud, of ik tijd had voor een kop koffie. Ik dacht dat het over het stadion zou gaan, waar ik nog commissaris van was. Maar dat bleek dus niet het geval."

Eer

Een eer, zo omschrijft Hinnen zijn gevoel, toen de voorzitter hem de vacante functie, jaren bezet door uitgerekend Bredewoud, aanbood. "Voor mezelf was ik er al direct uit. Ik moest alleen nog even aan m'n werkgever toestemming vragen, omdat het een nevenactiviteit is", zegt hij. "Daarom duurde het even. Maar ook bij Witteveen+Bos vonden ze het geen probleem. Het scheelt natuurlijk ook dat het een rustige club is."

Nuchter

En dat past precies bij de nuchtere Hinnen. Een grote verrassing was het dan ook niet voor zijn omgeving. Hinnen heeft zijn sporen immers al ruimschoots verdiend. Niet alleen met al zijn nevenfuncties (zie kader, red.), maar ook op financieel vlak. De Almeloër is in dienst bij Witteveen+Bos in Deventer. Bij het ingenieursbureau, met 1.100 werknemers, geeft hij leiding aan de financiële afdeling. Een verantwoordelijke baan, geeft hijzelf toe.

Betrokkenheid

Maar het is tegelijk een beroep dat hij grotendeels te danken heeft aan zijn maatschappelijke betrokkenheid in Almelo. En in het speciaal aan korfbalclub AKC. Daar doorliep Hinnen alle jeugdelftallen, maar kwam hij erachter dat het organiseren hem veel meer trok.

"Op m'n veertiende was ik jeugdtrainer, op m'n 23e werd ik penningmeester en drie jaar later voorzitter", zegt hij. "Ik was vroeger best verlegen. Maar met dergelijke vrijwilligersfuncties dwing je jezelf ook om, in een veilige omgeving, de uitdaging aan te gaan en leer je wat meer op de voorgrond te treden."

Boegbeeld

Dat wil niet zeggen dat Hinnen zich wil profileren als een boegbeeld. In tegendeel zelfs. "Ik kom hier niet voor het pluche, dat zegt me helemaal niets", benadrukt hij.

"Ik doe het voor Heracles, voor de club. Net zoals ik de Twentse Lente organiseer voor de stad Almelo. Als ik dat voor mezelf had gedaan, had ik beter voor een groep vrienden een feestje kunnen organiseren. Veel makkelijker."

Wat hem drijft? "Ervaring opdoen, mezelf ontwikkelen en mensen leren kennen. Dat is wat ik leuk vind."

En dat het liefst op de achtergrond. "Want ik ben geen meeloper. Ik wil wel wat kunnen betekenen. Van toegevoegde waarde zijn. En dat kan hier. Daar heb ik alle vertrouwen in."