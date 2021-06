Video Na oorverdo­ven­de stilte, dikke beats bij Bays in Reutum: ‘Ik dacht: ram die staaf er maar in!’

27 juni REUTUM - Geen anderhalve meter, geen mondkapjes, geen regels: gewoon een gezellige tijd met vrienden, een biertje in de hand, gek doen en dom ouwehoeren met onbekenden. Zo ongecompliceerd kan het zijn na zestien maanden stilte. ‘Terug van weggefeest’ bij disco Bays in Reutum is een avondje uit als vanouds. Al is dat testen wel een dingetje.