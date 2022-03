Martha uit Den Ham voert ChristenUnie aan vanuit duurzaam paleisje op bijzondere plek: ‘Hier is Den Ham ooit begonnen’

De politica opent de voordeur van haar gloednieuwe huis aan de Ommerweg niet in een verwassen bandshirt of spijkerjack. De Hammerse ziet er onberispelijk uit. Net als de gloednieuwe woning, waar Martha van Abbema en haar man Wiebren nu ongeveer een jaar wonen.

Een huis waar de lijsttrekker apetrots op is. Niet alleen omdat het lekker wonen is in het ruime stulpje, maar omdat het huis ook nog eens op een bijzondere plek staat. Zo staat het althans opgeschreven in het vuistdikke Hammer Huizen en Mensen van dorpshistoricus Dick de Ruiter. Een exemplaar van het boekwerk ligt open op de keukentafel.

„Deze woning is gebouwd op de eerste huisplaats van Den Ham”, weet de wethouder. „Je zou dus kunnen zeggen dat de kern Den Ham vanaf deze plek is ontstaan. Dan vind ik het toch wel speciaal dat wij daar wonen, al is dit helaas niet het originele huis. Toen we dit kochten, bleek al snel dat het oorspronkelijke gebouw in een te slechte staat was.”