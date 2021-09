Met deelname in ‘een dikke R5’ komt voor de Wierdense bestuurder Eduard Eertink een jongensdroom uit

Als Eduard Eertink op het servicepark na de tweede van in totaal vier series van klassementsproeven uit de auto stapt en zijn helm afzet, is zijn gezicht één grote glimlach. Van oor tot oor. Niet omdat de 44-jarige bestuurder in de Hellendoorn Rally aan de leiding staat of zicht heeft op een felbegeerde podiumplaats. Verre van dat zelfs. Maar het maakt de inwoner van Wierden niet uit. Halverwege de 39ste editie van een van de grootste rallywedstrijden van het land voelt Eertink zich de koning te rijk. „Kijk dan in wat voor auto ik rijd”, zegt hij, terwijl hij trots knikt in de richting van de Volkswagen Polo R5.