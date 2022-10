Minister over knalroze woning en machteloosheid langs Twents kanaal: ‘Betreur dat, maar Rijk heeft geen zeggenschap’

Dat geeft hij aan na vragen van Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP. Beckerman sprong in de pen, nadat Arjan Otter als protest zijn huize knalroze schilderde. Otter volgde daarmee een gezin in Groningen. Net als Otter krijgen zij niet genoeg geld om schade te repareren aan hun pand. In Groningen is die schade ontstaan als gevolg van aardbevingen, het huis van Otter als gevolg van werkzaamheden aan het kanaal.

Geen Groningse wijze van bewijzen

Beckerman dringt er bij Harbers op aan bewijsvermoeden toe te passen. Dat is al het geval in bepaalde gebieden in Groningen. Gedupeerden hoeven daar niet meer te bewijzen dat schade een gevolg is van aardbevingen. Het zou ook bij veel mensen langs het Twentse kanaal zorgen wegnemen. Maar volgens Harbers is dit niet mogelijk. ‘Het bewijsvermoeden geldt voor schade ten gevolge van mijnbouwwerk en is in dit geval niet van toepassing’