Monsterreis van Almeloër is twee weken bezig: ‘Ik word lekgeprikt door de muggen, maar de landschappen zijn prachtig’

Als we hem bellen, ligt hij al in zijn tentje in de buurt van Tok. Hij heeft er weer een lange dag fietsen op zitten. Een zware dag want het is niet vaak zo warm geweest in Alaska vertelt Verweij. „Als ik overdag over die lange stoffige wegen fiets, is het soms boven de dertig graden. Zeker in het begin had ik veel last van muggen. Die zijn een stuk groter dan in Nederland en steken dwars door de kleren heen. Ondanks de hitte heb dagenlang in mijn regenjas gefietst. Daar konden ze niet doorheen prikken.”