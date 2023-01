N36 bij Vriezenveen in beide richtingen dicht vanwege een aanrijding

Praatje? Hond uitlaten? Druk maar op het knopje. Behoefte­knop tegen vereenza­ming oudere migranten

ALMELO - Hulp krijgen met een druk op de knop. Dat klinkt mooi en dat is het ook. Het is een project van welzijnsorganisatie Avedan dat bedoeld is als hulpmiddel tegen vereenzaming. Ouderen met een migratieachtergrond kunnen via de knop op een makkelijke manier contact zoeken met hulpverleners. De zogenaamde Behoefteknop staat bij de mensen thuis.

13 januari