Na Kerst en oudjaar het extra spek er weer af lopen met de Nieuwjaarscross van Sisu in het Nijreesbos

De traditionele cross van de atletiekclub is dit jaar een weekje later dan normaal. Dat komt omdat de voormalige accommodatie voor de wedstrijdorganisatie aan de rand van het bos, dit jaar op oudejaarsdag niet beschikbaar was. Daarom moeten de hardlopers nu eenmalig een paar dagen extra geduld hebben.

Van heinde en verre

Dat zal echter niet verhinderen dat ook deze aflevering van de cross weer veel lopers zal trekken. Volgens bestuurslid en organisator van Sisu, Bert Beerling, komen de lopers van heinde en verre om in Almelo het parcours van 2,5 kilometer rond te crossen. „De meeste lopers komen uit Almelo natuurlijk, maar er komen ook mensen speciaal uit het Westen of uit Groningen om de cross bij ons te lopen. De wedstrijd is onderdeel van de Dustin Twentse Cross Competitie en telt als een van de zes wedstrijden mee voor het eindklassement. Dat trekt sowieso heel wat lopers.”

Bijzonder

Het bijzondere van het jaarlijkse parcours, zo weet Beerling, is dat er redelijk wat hoogteverschil in zit. „Ik hoor van de lopers altijd dat ze het circuit als zwaar ervaren. Dat maakt het voor sommigen extra aantrekkelijk.” Wat niet wil zeggen dat alleen de afgetrainde snelle atleten aan de start verschijnen. In tegendeel. Ook kinderen kunnen meedoen aan de loop. Voor hen is er bijvoorbeeld een kidsrun van 1 kilometer.

Volwassenen kunnen kiezen voor 5 of 10 kilometer en voor de junioren is er de 2,5 kilometer. Per afstand zijn er verschillende starttijden. Zo start de 10 kilometer om 10.30 uur, de 5 om 13.00 uur en de 2,5 kilometer om 12.30 uur. De 1,5 kilometer om 12.10 uur en de kidsrun van 1 kilometer om 11.50 uur en 12.00 uur. De inschrijving sluit 40 minuten voor aanvang bij het gebouw van het ZDA (Zevende Dags Adventisten, voorheen Scouting) in het Nijreesbos aan de Oude Deldenseweg 2.

Ledenaantal stabiel

Het gaat goed met het hardlopen in Almelo. Volgens Beerling telt de club momenteel zo'n driehonderd leden. Een opmerkelijk succes is het instellen van een hardloopgroep voor ouderen. „Daar is veel belangstelling voor, we hebben zo'n veertig deelnemers. Ze trainen elke dinsdagmorgen. Het voordeel is dat ze overdag kunnen trainen. We merken dat daar behoefte aan is.”

Inschrijven voor de Nieuwjaarscross kan via www.inschrijven.nl of op dag zelf vanaf 9.00 uur tot 40 minuten voor aanvang van de afstand. Meer informatie op www.sisu.nl. Beerling verwacht rond de vierhonderd deelnemers.