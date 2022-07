NEC-supporters krijgen flinke klappen na ‘provocatie’ op hoofdtribune bij Heracles

Taakstraf voor Bas uit Almelo voor opruiing in Telegram-groep ‘Boeren in Opstand’

ZWOLLE/ALMELO Bas V. (44) uit Almelo is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Hij wordt schuldig geacht aan het plaatsen van opruiende teksten in de groep ‘Boeren in Opstand’ (OVV) in de berichtendienst Telegram. De rechtbank tilt zwaar aan zijn woorden die hij eind juni plaatste.

29 juli