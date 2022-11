Nederland blijft voetbalgek, maar in Tubbergen het meest

TUBBERGEN - Er zijn de afgelopen jaren veel voetbalclubs door fusies verdwenen. Een tijd lang zat de aanwas van nieuwe leden bovendien in het slop, zeker tijdens corona. Maar nu stijgt het aantal voetballers weer. Nederland blijft dus voetbalgek. En het meest is dat te zien in… Tubbergen.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de KNVB. Volgens de voetbalbond is de grootste voetbaldichtheid op gemeenteniveau te vinden in Tubbergen. Uit die cijfers komt naar voren dat procentueel gezien deze Twentse gemeente de meeste voetballers telt: jong, oud, m/v. Van de 21.634 inwoners zijn ruim 3400 mensen lid van een club, dat is 15,8 procent. Voor de bond is het een speciale vermelding in hun jaarverslag waard.

Voetbalkaart van Nederland, Tubbergen wint.

De bond kan sowieso spreken over een goed jaar 2021/22. Na een jarenlange daling van het aantal leden meldt de KNVB nu dat het aantal leden landelijk eindelijk weer is gegroeid met 2,7 procent. Op dit moment zijn 1.192.152 Nederlanders aangesloten bij de KNVB als grootste sportbond van ons land. Het is voor het eerst sinds het seizoen 2015/’16 dat er weer sprake is van groei.

Ook weer meer meisjes

De nieuwe leden zijn vooral te vinden onder de vrouwen en de jongste jeugd, net als overigens in de afgelopen jaren. Alleen in die afdeling was de afgelopen tijd een stijging die dus nog steeds behoorlijk doorzet. Met een toename van 4,9 procent zijn er nu 169.158 meisjes en vrouwen lid van de KNVB.

Jongens nog lang niet ingehaald

Bij de jongens en mannen is er sprake van 2,1% groei. Met een totaalaantal van 1.019.845 maken zij 85% van het totale ledenbestand uit.

De ledentoename - zeker onder de jeugd - wordt voor een groot deel verklaard als een post-corona effect. Gedurende de pandemie was het moeilijker om als nieuw lid bij een vereniging in te schrijven. Toen de versoepelingen kwamen hebben de kinderen alsnog hun kans schoon gezien. Tegelijkertijd leek vooral onder senioren corona juist een reden om hun club trouw te blijven en te steunen in moeilijke tijden.

Zoek de sportvelden… In Tubbergen wordt in verhouding het meest gevoetbald van Nederland.