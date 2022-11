Nieuwe kater voor Almelo door luchtkasteel aan Nijreessingel: ‘Dit knaagt enorm, we willen ons geld terug’

Bieb Almelo grijpt naast landelijke prijs

ALMELO - De Beste Bibliotheek Award 2022 is niet toegekend aan de bibliotheek in Almelo. Het was Hoogezand die er met de eerste prijs vandoor ging. De winnaar werd zojuist bekend gemaakt in Zoetermeer. In het bijzijn van een kleine delegatie van de bieb in Almelo.

1 november