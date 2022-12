Nog 60.000 euro en Almelo krijgt een paradijs voor bierliefhebbers: ‘Maar we hebben straks ook 200 soorten whisky’

Achter de steigers aan Grotestraat 48 - het voormalige pand van kookwinkel Joldersma - is alleen de karakteristieke voorgevel overeind gebleven. De rest is gesloopt en wordt momenteel herbouwd. Het dak zit er inmiddels op. „Het schiet mooi op. In februari gaan de dekvloeren er in. Daarna kunnen we beginnen met inrichten. Ik verwacht dat we nog voor de zomer open kunnen”, voorziet bierbrouwer Menno de Braak.