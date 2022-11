Omstreden kalverslachterij in Tubbergen met de grond gelijk gemaakt: opgeruimd staat netjes

TUBBERGEN - De voormalige kalverslachterij van Fuite Veal aan de Nobelstraat in Tubbergen is gesloopt. Het pand was eerder gekocht door Clemens Tassche, van het naastgelegen dak- en wandbeplatingsbedrijf Cletas. Hij zegt geen plannen te hebben met de locatie op bedrijventerrein De Haar.

Wat Tassche betreft worden er geen woorden vuil gemaakt aan de sloop. Het belangrijkste voor hem is dat de slachterij met de grond is gelijk gemaakt. Er is zo een punt gezet achter een periode waarin ondernemers op De Haar een tijd overlast ondervonden van de slachterij, met name stank- en geluidsoverlast. Velen zullen hebben gedacht: opgeruimd staat netjes.

Last onder dwangsom

De destijds leegstaande slachterij werd in 2016 gekocht door Fuite Veal uit Almere, dat is gespecialiseerd in kalvervlees. Er zouden tot maximaal 540 dieren geslacht mogen worden, maar uit controles bleek het bedrijf dat aantal fors te overschrijden. Na het opleggen van een last onder dwangsom, werd de productie naar beneden bijgesteld.

Wrevel

Vervolgens vroeg de Fuite Veal een omgevingsvergunning aan om de slachterij in Tubbergen te kunnen uitbreiden, zodat wekelijks tot maximaal 1500 dieren geslacht kunnen worden. De aanvraag leidde tot zorgen bij veel ondernemers en omwonenden die zich tegen de uitbreiding verzetten. Het leidde tot veel wrevel richting Fuite en gemeente Tubbergen die onvoldoende oog zou hebben voor de noden van de klagers. Verschillende ondernemers dreigden te vertrekken met hun bedrijf, wanneer de slachterij zou mogen uitbreiden.

Uitwijken naar Oldenzaal

Zover zou het niet komen. Fuite zou min of meer met stille trom uit Tubbergen vertrekken. De plannen voor uitbreiding in Tubbergen werden al in 2018 ingetrokken. Na de sluiting van de slachterij in Tubbergen, nam Fuite Veal in 2021 slachterij Beernink in Oldenzaal over, waar wekelijks tot maximaal 1.500 kalveren geslacht kunnen worden.