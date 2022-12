Op het nippertje is het gelukt: de kerk in Fleringen is teruggekocht door het dorp

Huisarts Rob (71) uit Almelo gaat na zeven jaar pensioen tóch weer aan het werk: ‘Ik ben het noodver­band’

ALMELO - Hij was al gestopt, maar is weer aan het werk. In een praktijk in de Almelose wijk Aalderinkshoek, twee dagen per week, is Rob Barenbrug (71) weer de huisarts die hij zijn hele leven was. „Er zijn meerdere oplossingen om het huisartsentekort op te lossen. Dit is er een.”

23 december