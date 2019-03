Oud-spits Heracles en vader Eddy Zoëy overleden

WIERDEN/ALMELO - In een verpleeghuis in Wierden is zaterdag oud-voetballer Herman Morsink overleden. Morsink was in de jaren zestig een veelscorende spits bij Heracles. Herman Morsink was de vader van programmamaker en musicus Eddy Zoëy.

Herman Morsink stond in de jaren zestig van de vorige eeuw maar liefst tien jaar onafgebroken in het eerste elftal van Heracles. Van die tien jaar speelde Heracles vier jaar in de eredivisie. Tien jaar in het eerste: dat is iets dat maar weinig voetballers kunnen zeggen. „Hij was een snel en wat bonkig, gedrongen type. Gespierd en sterk, hoe moet ik dat zeggen..... Hij was net zo’n type als Gerd Müller. Maar dan niet met de kwaliteiten van Müller, laat dat duidelijk zijn”, herinnert Arend Steunenberg zich Herman Morsink.

Steunenberg en Morsink hebben verschillende jaren samen het zwart-wit van Heracles verdedigd. Herman Morsink heeft heel wat doelpunten gemaakt, „hij scoorde er nog wel aardig op los”, herinnert Steunenberg zich. „Hij heeft zelfs nog in de eredivisie gespeeld, tegen Sportclub Enschede. Er staat nog een filmpje op YouTube van Heracles tegen Sportclub Enschede uit 1963, daar zie je nog wat kleine flitsen van hem.”

Semi-prof

Morsink schitterde in de periode dat Heracles nog aan de Bornsestraat speelde. De spelers van het eerste elftal waren semi-profs: de mannen hadden allemaal een ‘gewone’ baan, voetbal was in feite een soort van bijbaan. „We hadden gewoon contracten”, zegt Steunenberg.

Tijdens zijn actieve periode bij de Almelose vereniging was Herman Morsink vertegenwoordiger. ‘Het eerste’ trainde in die periode drie avonden in de week. Herman Morsink was bij Heracles een veelzijdig speler. Hij was spits, maar als de trainer hem op een andere plek opstelde was dat ook nooit een probleem. „Hij speelde ook wel eens aan de zijkant, als een soort schaduwspits”, zegt Steunenberg.

Debuut

Morsink maakte op 12 april 1959 zijn debuut in het eerste van Heracles. In 1961 kreeg hij z'n eerste contract voor de Almelose vereniging. In de periode 1961-1971 kwam Herman Morsink uit voor het eerste elftal. Een slepende blessure - Morsink had een zwakke knie - dwong hem al op 29-jarige leeftijd te stoppen als speler. Na zijn actieve periode werd Herman Morsink trainer, hij had verschillende amateurclubs in Oost-Nederland onder z'n hoede. Hij trainde onder meer Deto Vriezenveen, Des in Wierden en bij HHC in Hardenberg.

Herman Morsink is 77 jaar geworden. Hij was al enige tijd ziek en woonde in een verpleeghuis in Wierden.

Zoon Eddy Zoëy plaatste op Instagram een foto van hem en zijn vader. De tv-presentator, die in het echt Frederik Morsink heet, schrijft dat zijn vader aan parkinson leed.