Paardendorp verrijst aan De Bosrand: Almelose Ruiterdagen in aantocht

ALMELO - Aan de Bosrand is na twee jaar weer een dorp verrezen. Grote tenten in het weiland en op het binnenterrein. Het is kortom weer tijd voor de Almelose Ruiterdagen, een van de grootste evenementen van Almelo. Vrijdag begint het twee weken durende spektakel. Na twee jaar stilte kan het feest weer los.

De afgelopen weken is er met man en macht gewerkt om alles op orde te krijgen. Wekenlang zijn vrijwilligers bezig om gras te maaien, om de bebording op te hangen en om de velden voor de dressuur uit te zetten. Het zoemt van de bedrijvigheid rond Manege de Bosrand.

Ze zijn er klaar voor. Eind deze week rijden de auto’s met paardentrailers - sommige klein, sommige enorm - weer het terrein op. Twee weken lang heeft de gemeenschap van paardenbezitters dan weer een eigen dorpje in Almelo. „Sommige komen twee weken niet van het terrein af. Ze wonen, eten en sporten hier. En dat vinden ze geweldig.”

Tocht Koets’n Keerls

Dat zegt Eddie Schoneveld, de woordvoerder van het Almelose evenement. Hij is de paardenman van Almelo, niet in het minst omdat hij ook voorzitter is van de Koets’n Keerls. De trotse groep koetsenbezitters maakt zondag 26 juni een tocht door de regio. Als afsluiter van de ruiterdagen. „We deden dat wel eens in het eerste weekeinde, omdat het extra aandacht trekt voor de Ruiterdagen. Maar zondag is het Vaderdag. En dan is een deel van de Koets’n Keerls liever bij de eigen familie. Wat we heel goed begrijpen natuurlijk.”

De Almelose Ruiterdagen zijn wijd en zijd bekend. Schoneveld dist nog even op dat het meerdaagse evenement in 2019 het grootste ponyconcours van Europa waren. Ook dit jaar doen er weer honderden pony’s mee. Zeshonderd om precies te zijn. Schoneveld: „Dat zijn er al wel eens meer geweest, maar we zijn hier toch heel tevreden mee. De wedstrijden beginnen vrijdag. Maandag gaan de paarden. van start.”

Graantje

De Almelose Ruiterdagen geven niet alleen handen vol werk aan de vrijwilligers, maar leveren ook financieel het nodige op. Het Theaterhotel, overigens geen sponsor meer van de ruiterdagen, pikt een mooi graantje mee door bijna honderdvijftig gasten van het concours onder te brengen.

Speciaal te vermelden is nog dat donderdag 23 juni het Open Twents Kampioenschap Ringsteken wordt gehouden. Een ludiek kijkspektakel in een open koets. Een dag later is het grote Ruiterbal met de band Davinci. Die avond is ook de Nacht van Almelo, wat voor wat concurrentie zal zorgen. Maar de Ruiterdagen spelen die avond dan een bijzondere troefkaart. Het bier in de Bosrand, is goedkoper.

Het hele programma staat op www.almelose-ruiterdagen.nl