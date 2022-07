Pand Picnic in Almelo volledig verwoest door enorme vuurzee, brandweer doet onderzoek naar oorzaak

UPDATE | met videoALMELO - Het pand van onlinesupermarkt Picnic aan de Zeearend in Almelo is zondagavond volledig uitgebrand. De vlammen sloegen metershoog uit het pand. De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig en schaalde snel op naar zeer grote brand. Bij de brand raakte niemand gewond.

Hoewel de brandweer er snel bij was, kon niet worden voorkomen dat het pand volledig uitbrandde. De eigenaren van het naastgelegen bedrijf Brans Almelo b.v. maakten angstige uren mee omdat het even leek of de brand over zou slaan. De brandweer kon dat gelukkig voorkomen. Vanwege de brand waren een aantal omringende wegen tijdelijk afgezet.

Extra water

Het vuur werd bestreden door brandweerkorpsen uit de hele omgeving. In totaal zijn 40 brandweermensen uit de hele regio ingezet om de brand te bestrijden. Tijdens de brand is Argus, de drone van de brandweer ingezet om de vuurhaard in kaart te brengen. Omdat er even een tekort aan water dreigde is er een leiding naar de Weezebeek gelegd waarmee water werd aangevoerd. Rond 01.00 uur is het sein brandmeester gegeven. De brandweer is nog wel enige tijd bezig geweest met nabluswerkzaamheden. Het nablussen heeft tot ver na middernacht geduurd.

Het vuur was groot en fel. De vlammen vlogen vele meters door het dak de lucht in. Ook kwam er veel rook vrij. Die leek aanvankelijk richting ziekenhuis ZGT te waaien, maar het bleek dat ZGT net buiten schot bleef. De rook waaide richting het Nijrees en zal daar ongetwijfeld goed te ruiken zijn geweest. Bij metingen van de brandweer zijn echter geen gevaarlijk hoge concentraties met gevaarlijke stoffen gemeten.

Speculatie

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Er wordt gespeculeerd over kortsluiting bij een van de elektrische bezorgauto’s in het pand, maar de brandweer kan daar nog niets over zeggen. Het team Brandonderzoek van de brandweer gaat onderzoek doen naar de oorzaak.

Het bedrijf Picnic zit net iets meer dan een jaar in het pand aan de Zeearend. Vanaf die locatie worden Almelo en de regio bediend. Er werken zo’n zestig mensen bij de vestiging in Almelo.

