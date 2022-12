Patiëntenvereniging wil in deze regio meer mobiele toiletten op treinstations

Reizigers kunnen op dat traject pas in 2027 rekenen op een toilet in de trein. Dat is uitgesteld door de twijfel die de provincie heeft over het type trein voor de toekomst: een elektrische of batterijtrein.

Groot probleem

Voor mensen met buik- of blaasproblemen, is het ontbreken van een wc een probleem. zij kunnen vaak alleen reizen als er op korte afstand een toilet beschikbaar is, zegt de stichting.

In Twente zijn nog meer trajecten met treinen zonder wc’s. De stichting wil daarom dat de provincie er voor gaat zorgen dat er dan op station, de tussenhaltes, wc’s worden geplaatst, desnoods tijdelijke mobiele. Daar is al eerder over gesproken, maar tot op heden is dat niet van de grond gekomen. Volgens de stichting heeft de provincie Gelderland dat al wel gedaan.

Jaren wachten

De treinen van de NS beschikken sinds december vorig jaar over minimaal één rolstoeltoegankelijk toilet. Bij regionale treinen, van organisaties als Arriva, Keolis en Blauwnet, heeft nog maar 80 procent van de treinen een toilet. Dat betekent dat ook op de trajecten tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal en tussen Almelo en Mariënberg reizigers nog vermoedelijk jaren moeten wachten tot er in alle treinen die daar rijden een toilet aanwezig is.