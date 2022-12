Politie vuurt waarschuwingsschot op A35 en houdt man aan na bedreiging bij woning in Almelo

Dat gebeurde even na vijven. Vlak nadat de politie werd gealarmeerd over een ‘schietincident’ bij een woning in de Dijkstraat in Almelo.

Politie post langs A35

Het een heeft met het ander te maken, laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten. „Beide incidenten hebben verband met elkaar. Mogelijk, want de zaak wordt nog onderzocht”, aldus de woordvoerder van de politie. Om de auto te onderscheppen, posten agenten langs de A35. „Er is tenminste een persoon die in de auto zat aangehouden.”

Kogelvrije vesten

Agenten met kogelvrije vesten doorzochten de woning, in het straatje pal achter het NS-station. Er wonen arbeidsmigranten in het huis. Een buurtbewoner laat weten dat er voor de woning mannen uit een ‘grote witte auto’ stapten en niet bepaald vriendelijk waren tegenover de bewoners. Of er gevochten is is niet bekend. Niemand zou gewond zijn geraakt.