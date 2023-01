Radio 1 gaat opnieuw op zoek naar de stemming in Almelo, een hele dag lang

NPO Radio 1 maakt deze maand een tour door het land op zoek naar thema’s die in de samenleving spelen. Scheveningen had op nieuwjaarsdag de primeur. De omroepploeg was present op het strand bij de nieuwjaarsduik. Na Gouda, Beilen, Roermond en Zutphen is op de zesde dag van 2023 Almelo aan de beurt. In twee weken tijd komen alle provincies van Nederland aan de beurt.

„Welke thema’s en onderwerpen vind jij belangrijk? Wat speelt er in de samenleving dat meer aandacht verdient op NPO Radio 1? Van structurele problemen tot creatieve oplossingen. NPO Radio 1 Luistert naar jou. Want wie luistert, weet meer”, staat er in de aankondiging van de omroep.

Inloop in Huis van katoen en Nu

Publiek kan dus van zich laten horen en zelfs langskomen in het Huis van Katoen. De verhalen worden opgetekend door Het NPO Radio 1 Luistert naar jou-team onder leiding van KRO-NCRV-presentatrice Roos Abelman. De inloop in het Huis van Katoen en Nu is van 09 tot 16 uur.

Het is de tweede keer in een half jaar tijd dat de NPO neerstrijkt in Almelo om de nieuwstemperatuur te meten in stad en regio. In september rukten de onderzoeksjournalisten van Pointer uit om een maand lang verslag te doen van nieuws uit Almelo en omsteken. Ook deze uitzendingen werden gevoed door verhalen van burgers die zich in een tijdelijke studio in de binnenstad (aan de Grotestraat) konden melden.