Rookmelderweigeraars gaan nat bij de rechter: Almelose huurders moeten huisbaas binnenlaten

De kwestie is op papier vrij overzichtelijk. St. Joseph is wettelijk verplicht om rookmelders op te hangen bij de huurders. Alle kosten worden door de woningstichting vergoed. Toch zijn er een aantal huurders die bij herhaling weigeren om de werklui toe te laten in hun woning.

Blijven weigeren

Talloze verzoeken zijn er al gedaan, brieven geschreven, gebeld, gemaild en noem maar op. Maar als de huurder blijft weigeren, dan blijft er voor de woningstichting niks anders over dan de rechter in te schakelen. Met tegenzin, verklaarde directeur Claudia Beumer van St. Joseph onlangs: „Naar de rechtbank gaan, daar ik heb geen zin in. Maar op een gegeven moment moet je wel.” Dat ze liever niet naar de trechter stapt heeft ook een andere reden. „Als we gelijk krijgen, dan wordt de huurder vaak veroordeeld in de kosten. Die kan daardoor financiële problemen krijgen. Dan kan hij of zij de huur niet betalen en komt het probleem alsnog op ons bordje.”