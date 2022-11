Simpele vraag ‘ben je oké’ moet in Almelo seksuele intimidatie bespreekbaar maken

ALMELO - Het is een klein gebaar, maar hij kan volgens de gemeente Almelo een groot gevolg hebben: de vraag ‘ben je oké’ moet seksuele intimidatie bespreekbaar maken. Daarom worden Almeloërs opgeroepen hem op straat te stellen, als ze vermoeden dat er iets niet in de haak is.

De campagne ‘Ben je oké?’ moet er toe bijdragen dat iedereen zich sociaal veilig voelt: op straat, het werk, tijdens het uitgaan, in het openbaar vervoer of op de sportclub. De campagne is een samenwerking tussen de gemeente en onder meer Rutgers, het expertisecentrum op het gebied van seksualiteit en seksuele gezondheid. In Almelo hangen de komende tijd posters in bushokjes om aandacht te vragen voor de strijd tegen seksuele intimidatie.

De campagne helpt omstanders in te grijpen wanneer zij zien dat iemand zich ongemakkelijk voelt. ‘Voelt het niet oké, dan is het niet oké', zo is de boodschap. Met de vraag ‘ben je oké’, die volgens betrokkenen neutraal is en niemand beschuldigd, moet het gesprek openen en het ongewenste gedrag bespreekbaar maken.

Helft van de vrouwen

In Nederland krijgt ruim de helft van de vrouwen en een op de vijf mannen ooit te maken met seksuele handelingen tegen hun wil. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers. Het gedrag varieert van sissen en nastaren tot nafluiten, naroepen met seksueel getinte opmerkingen en zelfs aanraken.

Dat gebeurt overal, stellen de initiatiefnemers van de campagne. Daarom heeft de gemeente ook horecabedrijven en sportclubs gevraagd zich bij ‘Ben je oké?’ aan te sluiten. Met succes. Veel Almelose ondernemers en sportbestuurders ondersteunen de campagne de komende tijd, via posters in hun horecazaken en kantines en uitingen op sociale media en via nieuwsbrieven.