Supporters Heracles: Almelo was op de hoogte

Nieuwe getuige uit Almelo in liquidatie­pro­ces: ‘Ze zochten mijn familie op’

16:18 Een nieuwe getuigenverklaring werpt een ander licht op de reeks liquidatiepogingen in 2017 in Enschede en Almelo. De getuige uit Almelo stelt dat, meer dan de politie denkt, híj het doelwit is geweest. De politie heeft de man woensdag gehoord.