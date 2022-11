Toen Meike (3) ernstig ziek was vertelde opa Henk uit Almelo haar verhaaltjes, nu hebben ze hun eigen boek

ALMELO - De driejarige Meike moest in 2015 naar het ziekenhuis in Nijmegen. Er was iets ernstigs mis in haar hoofd. Een tumor. Opa Henk Morsman kwam er op bezoek, zag een muis op de muur getekend, en bedacht er een verhaal bij. Zeven jaar later is er een boekje. Met een verhaal waarin de andere kleinkinderen ook een rol hebben gekregen. Het heet Vier met een dier.